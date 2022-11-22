Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada 50 adet çift kırma av tüfeği ele geçirildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada 50 adet çift kırma av tüfeği ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; 21 Kasım 2022 günü Yüksekova ilçesinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova’dan Esendere beldesi istikametine seyir halinde olan araçta yapılan aramada, 50 adet çift kırma av tüfeği ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.