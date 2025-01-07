Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde narkotik köpeği Aura’nın da katıldığı operasyonda kapalı kasa kamyonette gizlenmiş 42 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen kapalı kasa hafif ticari kamyonette narkotik madde arama köpeği Aura ile birlikte arama yayıldı. Yapılan aramada; aracın yakıt deposuna ve araca zulalanmış vaziyette toplamda daralı ağırlığı 42 kilogram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi. Bahse konu aracın şoförü olan şüpheli şahıs 6 Ocak 2025 günü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak ceza evine teslim edildi.