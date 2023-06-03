Hakkari’de, hafta sonu yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına 4 bin 836 öğrenci katılacak.

Hakkari’de 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek olan LGS sınavı öncesinde bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Vali İdris Akbıyık İlk/Ortaokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Bakanlık temsilcisi Murat Kuşçu, il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, 101 okuldaki 342 salonda gerçekleştirilecek sınava 4 bin 836 öğrencinin katılacağını söyledi. Sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde gerçekleşecek olan sınavda tüm öğrencilere başarılar dileyen Gür, “Valimiz Sayın İdris Akbıyık’ın himayelerinde, öğrencilerimizin güvenli bir şekilde sınavlara katılmaları için sınav yapılacak okullarımızda, her türlü planlama ve gerekli tedbirler alınarak okullarımız sınava hazır hâle getirilmiştir. Geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimiz, sınava büyük emekler vererek hazırlandılar. Hayatta verilen hiçbir emeğin karşılıksız kalmayacağına inanıyoruz. Derslerine sabırla ve inançla düzenli ve planlı olarak çalışan öğrencilerimiz, sınavlardan en güzel neticeyi alacaklardır. Çocuklarımız, hedeflerine ulaşmak için emin adımlarla ilerledikçe başarı da doğal bir süreç olarak kendiliğinden gelecektir. Öğrencilerimizin yetişmesinde büyük gayret gösteren değerli öğretmenlerimize ve fedakâr velilerimize teşekkür ediyorum. Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde yapılacak olan sınavda, öğrencilerimize üstün başarılar temenni ediyor, sınavda görev alan tüm eğitim ailemize ve güvenlik personellerine kolaylıklar diliyorum” dedi.