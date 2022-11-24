Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde 33 yıl önce PKK’lı teröristlerce katledilen 28 kişi için mevlit okutuldu.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde 33 yıl önce PKK’lı teröristlerce katledilen 28 kişi için mevlit okutuldu.

Doğu ve Güneydoğu’da terör örgütü PKK’nın Kürt halkına yönelik yaptığı sayısız katliamlardan biri de 24 Kasım 1989’da Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde yaşandı. Aralarında küçük yaştaki çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insan, teröristler tarafından katledildi. Yaşamını yitirenler için katliamın yıl dönümünde ilçenin Güngör Mahallesi’ndeki Hazreti Ebubekir Camii’nde mevlit programı düzenlendi. Programda konuşan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, ’’Hakkari’miz bugüne kadar 3 bin şehit verdi. Hain PKK terör örgütü, en acımasız katliamını Yüksekova İkiyaka köyünde yaptı. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Herkes bilsin artık bu topraklarda huzur var, güven var’’ dedi.

Programa Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fatih Anamur, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yüksekova Şehitler ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, muhtarlar, STK temsilcileri, kanaat önderleri, kurum müdürleri, asker, polis ve çok sayıda vatandaş katıldı.