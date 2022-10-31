HAKKARİ (İHA) – Hakkarili 30 genç, ‘Tarihimi Tanıyorum” projesi çerçevesinde İstanbul’a hareket etti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkarili 30 genç, ‘Tarihimi Tanıyorum” projesi çerçevesinde İstanbul’a hareket etti.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün proje desteği çerçevesinde Hakkari’den İstanbul’a uzanan tarihi ve kültürel gezi programını da içerisinde barındıran ve Hakkari Belediyesi tarafından yürütülen “Tarihimi Tanıyorum” projesi bünyesinde 30 genç İstanbul’a uğurladı. Gezinin ardından projenin Hakkari’de seminer ve konferanslarla devam edeceği belirtildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Özel Kalem Müdürü Ahmet Çalıkuşu ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü İsa Ölmez tarafından çekilen hatıra fotoğrafı ile gençler İstanbul’a uğurlandı.