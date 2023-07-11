Hakkari’de nesli tükenmekte olan 3 su samuru görüntülendi.

Türkiye’nin en hızlı akar suyu olan Zap Suyu’nda dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altında bulunan 3 su samuru görüntülendi. Doğasever Seyfettin Narlı tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, 3 su samuru akıntıya karşı yüzerek dakikalarca oyun oynuyor.

Yıllar sonra su samurunun yeniden görülmesine sevindiklerini belirten Seyfettin Narlı, "Zap Vadisi’nde su samurunun tekrardan görülmesi bizi mutlu etti. Belgesellerde gördüğümüz bir tür. Daha önce canlı olarak görmemiştim. Neslinin tükendiğini düşünmüştük. Babamlar en son 30 yıl önce su samuru görmüştü. Fakat tekrardan görülmesi bizi sevindirdi. Bu hayvanlara kimse zarar vermesin diye gördüğüm yeri söylemiyorum. Tam adres verirsem avcılar avlamaya gelir diye korkuyorum. Derisi su çekmediği için çok pahalıymış. Lütfen sahip çıkalım" diye konuştu.