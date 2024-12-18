Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gençlerin eğitim ve kariyer gelişimine büyük katkı sağlayacak 23 branşta, 3 bin 800 öğrenci kurslarda eğitim alıyor.

Hayata geçirdiği projelerle gençlerin gelişimine katkı sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin eğitim ve kariyer gelişimine büyük katkı sağlayacak projeleri geliştirmeye devam ediyor. Yüzlerce kategoride eğitimleri ücretsiz olarak sunan Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tüm tesisleri birer eğitim birimine dönüştürdü.

26’sı kadrolu, 132 eğitim ve yönetim sistemi antrenörü ile 23 branşta 3 bin 800 sporcunun altyapı ile performans takımlarıyla antrenmanlara, aynı zamanda müsabakalara devam ettiğinin altını çizen Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, ”Açtığımız kurslara binlerce öğrenci katılmış olup masa tenisi, basketbol, voleybol, futbol, tenis, dart, jimnastik, kayak, muay thai, wushu, tekvando, güreş, boks, judo, badminton, atletizm, okçuluk, satranç, yüzme, rafting, bilek güreşi, paten ve bedensel engelli basketbol gibi yüzlerce kursumuz devam ediyor. GSB’nın kariyer gelişimine büyük katkı sağlayacak projeler de devam ediyor” dedi.