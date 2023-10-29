29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Hakkâri’de de coşkuyla kutlandı.

Sabah saatlerinde başlayan kutlamalar çerçevesinde Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, makamında kurum amirleri ve vatandaşların tebriklerini kabul etti. Daha sonra Merzan Şehir Stadyumunda devam eden programda Vali Ali Çelik, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın ile birlikte öğretmen, öğrenci, kurum amirleri ve vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu. Daha sonra törende bir konuşma yapan Vali Ali Çelik, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in yılmaz bekçileri olarak bugün 100. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Program, ‘29 Ekim’ adlı şiir, ‘Cumhuriyet Güneşi’ adlı gösteri, ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ adlı oratoryo ve zeybek, jimnastik ve koreografi gösterileri ve yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerini vermesi ve geçit töreni ile sona erdi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünsal, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.