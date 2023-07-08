Hakkari Sağlık Müdürlüğü, 25 sağlık personelinin bulunduğu ekibe Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) temel eğitimi verdi.

Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında gönüllü 25 sağlık personeline yönelik gerçekleştirilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 2.5 gün teorik 2.5 gün uygulamalı olarak temel eğitimi verildi. Teorik bölümü müdürlük eğitim salonunda, uygulama bölümü ise 2 bin 700 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezinde gerçekleştirildi. Fiziksel dayanıklılık testlerine tabi tutulan katılımcılar bütün etapları başarılı bir şekilde tamamlayarak UMKE gönüllüsü olmaya hak kazandı.