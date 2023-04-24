HAKKARİ (İHA) – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Hakkari’de de coşkuyla kutlandı.

23 Nisan kutlamaları, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür tarafından Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra Atatürk Kültür Merkezinin konferans salonunda devam eden kutlamalarda, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Burada konuşan İl Müdürü Bilal Gür, "Türkiye Cumhuriyetimiz, köklü tarihinden ve güçlü medeniyetinden getirdiği birikimle modern çağın dinamiklerini doğru okuyarak; artık bölgesi ve ötesindeki gelişmelere yön veren, darbelere karşı milli iradeyi ve demokrasiyi kıyasıya savunan, dostluğu aranan, düşmanlığından çekinilen uluslararası bir aktör konumundadır. 23 Nisan 1920’de ilk meclisi açan Türkiye ile 15 Temmuz Gecesi’ne imza atan Türkiye, aynı ruhta ve aynı azimdedir. Nice 103. yıllara yüz akımızla ve hep birlikte ulaşmak temennisiyle sevgili çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum" dedi.

Şiirlerin okunduğu ve gösterilerin yapıldığı kutlamalar, Vali İdris Akbıyık’ın öğretmen ve öğrencileri tebrik etmesiyle son buldu.

Programa Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Mustafa Berat Kasımoğlu ve Halil İbrahim Köroğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de katıldı,