Hakkari Belediyesi görevlileri, Yaşlı Destek Programı (YADES) çerçevesinde 200 haneye temizlik ve bakım hizmeti verdi.

Hakkari Belediyesi görevlileri, Yaşlı Destek Programı (YADES) çerçevesinde 200 haneye temizlik ve bakım hizmeti verdi.

Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yaşlı Destek Programı (YADES) Birimi, yaşlıların boş zamanlarını etkin bir şekilde değerlendirmelerine katkıda bulunmaya devam ediyor. Değişik mahallelerde ikamet eden yaşlılara psikososyal destek, yaşlı bakımı, evde sağlık hizmeti gibi birçok ihtiyaca yönelik hizmet verilirken, bel fıtığı ameliyatı olan ve yürüme zorluğu çektiği için evinden dışarı çıkamayan bir yaşlı ise fizyoterapist eşliğinde ziyaret edildi.

Bir yıl içinde Yaşlı Destek Programı (YADES) çerçevesinde yaşlı, engelli, kimsesiz veya ihtiyaçlarını kendisi karşılayamayacak durumdaki vatandaşların yaşadığı 200 haneye temizlik ve bakım hizmeti verildiği öğrenildi.