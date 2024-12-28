Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 11 köy, 40 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari Belediyesi ise kent merkezinde 20 araç ile karla mücadele çalışması başlatarak mahalle yollarını açık tuttu. Hakkari’de gece boyunca süren etkili kar yağışı sonucu belediye ekipleri sabaha kadar kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. İki günden bu yana etkili olan kar yağışı, dün gece saatlerinde etkisini iyice artırdı. Hakkari Belediyesi Karla Mücadele ekibi 4 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 1 tuzlama aracı, 7 beko loder ve 4 loder olmak üzere 20 iş makinesi ile gece boyunca ana yollar ve caddelerde karla mücadele etti. Kar timleri çarşı merkezinde iş makinelerinin giremediği caddeleri küreklerin yardımı ile temizledi ve caddelerde tuzlama çalışması başlattı.

Hakkari il genelinde kar yağışı sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı. Buz pistine dönüşen yollar belediye karla mücadele ekipleri tarafından bir taraftan temizlendi diğer taraftan ise tuzlanma yaptı. Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri sabah saatlerinden itibaren 11 köy, 40 mezra yolunun ulaşıma kapandığını yolların yeniden açılması için çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini belirttiler.