Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Uluslararası 5. Anadolu Bilimsel Araştırmalar Kongresi ve 1. Herkari Uluslararası Bilim Sanat Edebiyat Kongresi başladı. 3 gün sürecek olan kongreye 40 ülkeden 223’ü yabancı 422 kişi katıldı.

Herkari Bilim Sanat Edebiyat Derneği ile Hakkari Üniversitesi, Hakkari Valiliği, Yüksekova Kaymakamlığı, Çukurca Kaymakamlığı, Esendere Belediyesi, Şemdinli Belediyesi ile İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) işbirliği ile “5. Uluslararası Anadolu Bilimsel Araştırmalar Kongresi ve 1. Herkari Bilim Sanat Edebiyat Kongresi" başladı. Y

Kongrenin açılışında Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Cimşit, sendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Kongre Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ayyıldız, İKSAD Enstitüsü Başkanı Dr. Mustafa Latif Emek ve Prof. Dr. Akbar Valadbigi de birer konuşma yaptı.

Kongre başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ayyıldız ise 40 ayrı ülkeden 223’ü yabancı toplam 422 kişinin kongreye katıldığını bu iki kongrenin Hakkari tanıtımı için çok önemli olduğunu söyledi.

Hakkari kültürü, Bilim Tarihi, Eğitim Bilimleri, Bilimde çok kültürlülük, İklim Değişikliği/Küresel Isınma, Salgın Hastalıklar, Afetler, Yapay zeka, Kuantum Teorisi, Nesnelerin İnterneti, Siber Güvenlik, Sanat Tarihi ve Edebiyat konu başlıklarında sunum yapılacak kongre 22 ve 23 Temmuz’da da devam edecek.

üksekova ilçesindeki bir otelde dün başlayan 1. Herkari Uluslararası Bilim Sanat Edebiyat Kongresi’ne Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Kongre Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ayyıldız, İKSAD Enstitüsü Başkanı Dr. Mustafa Latif Emek ve Prof. Dr. Akbar Valadbigi ve çok sayıda davetli katıldı.