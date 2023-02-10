Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 köy ve 50 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 köy ve 50 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 6 köy ve 20 mezra, Çukurca’da 1 köy ve 4 mezra, Şemdinli’de 2 köy ve 13 mezra ile Yüksekova ilçesinde 6 köy ve 13 mezra olmak üzere 15 köy ve 50 mezra yolunun ulaşıma kapandığını duyurdu.

Kapalı köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.