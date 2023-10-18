Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik’in talimatları doğrultusunda iki ayrı mahallede bulunan 100 ev yeni yola kavuşuyor.

Gazi Mahallesi Atışlar semti ile Yeni Mahalle’de bulunan Akan ailesinin yıllardır sıkıntısını çektikleri yol sorunlarını dinleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, beraberindeki heyetle her iki mahalleyi ziyaret etti. Ailelerle bir araya gelen Vali Çelik, yol yapılması konusunda Atış ve Akan semtinde bulunan ailelere verdiği sözü yerine getirdi.

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Gazi Mahallesi Atışlar semtinde yol genişletmesi ve istinat duvarı çalışmaları başlattı. Yaklaşık 4 yıldır ilkel yöntemlerle ulaşımlarını sağlayan Yeni Mahalle Akan semtinde de yol çalışmaları başlatıldı. Akan semti sakinlerinden Fatma Akan, yola kavuşacak olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Akan, “Yaklaşık 4 yıldır evlerimize yol gelmediği için ilkel yöntemlerle ulaşımımızı sağlıyorduk. Vali Çelik’in talimatları doğrultusunda belediye ekipleri hemen yol çalışması başlattı. Bu duyarlılıktan dolayı Valimiz Ali Çelik’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.