Hakkari’de belirli aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari’de belirli aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari’de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan onlarca köy ve mezra yolu il özel idaresi karla mücadele ekiplerinin geceli gündüzlü çalışması sonucunda yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı olan 10 yerleşim yolunun açılması içinde çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

İl özel idaresi yetkilileri, Şemdinli ilçesinde 2 köy ve 8 mezra olmak üzere 10 yerleşim yolunun kapalı olduğunu bildirdi.