Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 10 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Hakkari’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gece başlayan ve geç saatlere kadar etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı. Sabah saatlerinde birçok aracın camlarının buzla kaplandığı ve soğuktan çalışmadığı kentte, vatandaşlar toplu taşıma araçlarını tercih etti. Hava durumunu göz önünde bulundurarak okulları tatil eden Hakkari Valiliğine teşekkür eden vatandaşlar, isabetli bir karar alındığını belirttiler.

Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, kent genelinde 10 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu belirterek, “Yürütülen karla mücadele çalışmalarımız kapsamında kapalı bulunan köy yollarımızın öğleden sonraya kadar açılması planlanmaktadır" dediler.