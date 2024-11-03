Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bir şantiyenin çöplük alanına giren ayı, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Çukurca ilçesinde havanın soğuması ile birlikte ayılar, yerleşim alanlarına kadar inmeye başladı. İlçedeki bir şantiyenin çöplüğünde yiyecek arayan boz ayı, şantiyede çalışanlar tarafından görüntülendi. Ayıyı görüntüleyen çalışanlar, "Maşallah elleri ne kadar büyük. Ayı korkmuyor bize yaklaşıyor" dedi. Ayıya bağırmalarına rağmen ayının geri gelmesi ve çöp poşetini açması ile birlikte dışarı çıkanlar ayıya bağırarak oradan uzaklaşmasını sağladı.