Hakkari Belediyesi ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerini sürdüren zabıtası ekipleri, kentteki pastane, imalat ve satış yerlerini denetledi.

Hakkari Belediyesi ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerini sürdüren zabıtası ekipleri, kentteki pastane, imalat ve satış yerlerini denetledi.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda Kontrol Birimi ekibi, Zabıta Müdürü Adil Demir başkanlığında işletmelerin satış ve imalathaneleri denetlendi. İş yerlerindeki çalışanların kılık kıyafetleri, el tırnak, saç ve sakalları, eldiven ve kep takma gibi tüm ayrıntılar üzerinde büyük bir titizlikle durdu. Zabıta ekipleri, şehrin her noktasındaki pastane, imalat ve işletmelerde denetimlerine devam ediyor. Halk sağlığını korumak ve hijyenik ortamda üretim yapılması için çalışan zabıta ekipleri, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguluyor. Zabıta müdürlüğü yetkilileri, "Ekiplerimiz pastane, kafe imalathanelerini büyük bir titizlikle denetlendi. Hijyen kontrolü yapılarak temizliğe yeteri kadar dikkat edilmesi hususunda uyarılar yapıldı. Pastane ve kaferlerde kullanılan ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Denetimlerimiz aralıksız olarak devam ediyor" dedi.