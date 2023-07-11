Hakkari Belediyesi Zabıtası Müdürlüğü ekipleri esnafa yönelik genel denetimini sürdürüyor.

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Market, bakkal, lokanta ve kasapları denetleyerek esnafın hijyen konusunda daha dikkatli olmaları istenirken, lokanta önlerinde ve kasapların çevresinde çevre temizliği konusunda esnaf uyarıldı. Ayrıca ruhsat, vergi levhası ve çalışanların üst temizliği konusunda incelemeler yapıldı. Gıda üretim yasasına uygun hareket etmeyen iş yeri ve imalathanelere de uyarılarda bulunuldu.

Zabıta yetkilileri, “Denetimlerimiz sırasında gördüğümüz eksiklikler konusunda bir kereye mahsus olmak üzere esnafımızı uyardık. Daha sonraki kontrollerimizde aynı durumla karşılaşmamız halinde gerekli yasal işlemleri yapıyoruz. Bu denetimlerimizi periyodik olarak yapıyoruz. Vatandaşların sağlığının korunması yönünde esnafa gerekli bilgilendirmeler de yapılmaktadır" dediler.