Hakkari Belediyesi ekipleri tarafından iş yerlerine yönelik genel bir denetim yapıldı.

Hakkari Belediyesi ekipleri tarafından iş yerlerine yönelik genel bir denetim yapıldı.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Demir öncülüğündeki zabıta ekipleri iş yerlerine yönelik denetleme çalışmaları başlattı. Ekipler, işyerlerinde temizlik ve kılık kıyafet, fırınlarda ekmek gramajı, lokantalarda temizlik kuralları, zincir ve diğer marketlerde raf ile kasa arasındaki fiyat farklılığını denetledi. Zabıta müdürlüğü ekipleri, esnaf arasındaki haksız rekabet ve kazancın önüne geçilmesi, vatandaşlara daha iyi şartlarda hizmet sunulması amacıyla denetimlerin aralıksız olarak devam edeceklerini ifade etti.