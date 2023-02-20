Hakkari-Van karayolu Seresolan Seyir Tepesi mevkiinde yağış sonrası meydana gelen heyelanda kopan kaya parçaları yolu kapattı. Yolun çift yönlü trafiğe kapanması üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından karayolları ekiplerine haber verildi. Yamaçta kalan kaya parçalarının temizlenmesi için bölgeye iş makineleri sevk edildi. Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

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