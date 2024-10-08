Hakkari Valisi Ali Çelik, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığında düzenlenen ve 81 İl Valiliğinin katılımıyla gerçekleştirilen İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) değerlendirme konulu video konferans toplantısına katıldı.

13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında yapılan toplantıya Vali Ali Çelik’in yanı sıra, Vali Yardımcıları Buğra Karadağ, Tayyar Emre Mahmutoğlu ve Abdulkadir Işık, AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz, AFAD ilgili birim yetkilileri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Cengiz Adıgüzel yer aldı. Toplantıda, afet risklerinin en aza indirilmesi amacıyla yürütülen İRAP çalışmaları değerlendirilerek, illerdeki mevcut durum ve atılacak adımlar ele alındı. Ayrıca, yerel düzeyde afet risklerinin azaltılması, olası afetlere karşı hazırlık seviyesinin artırılması ve koordinasyonun güçlendirilmesi gibi konular üzerinde duruldu.

Vali Çelik toplantı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplantıda ele alınan konular ve ilimizde afet risklerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Vali Çelik, “Bugün, İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde 81 il valisi, AFAD temsilcileri ve ilgili paydaşlarla, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen 13 Ekim Uluslararası Afet Günü vesilesiyle bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantının temel amacı, İl Afet Risklerinin Azaltılması kapsamında İçişleri Bakanlığımız tarafından AFAD Başkanlığı’nın koordinesinde yürütülen ve illerin “İRAP” olarak isimlendirilen İl Risk Azaltma Projesi kapsamındaki risklerin düzenli olarak kontrol edilmesini sağlamaktır. Ocak ve Haziran aylarında düzenli olarak iki toplantı yapılıyor. Bugün vesilesiyle bu genel durumu tekrar değerlendirdik. Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan bu toplantının Hakkâri kısmına gelecek olursak, AFAD İl Müdürlüğümüz ile ilimizde meydana gelebilecek afetlere ilişkin hem riskli gördükleri konuların üzerinden geçme şansı bulduk hem de ne yapmamız gerektiğine ilişkin bir zemin oluşturduk. Olası bir afet ve depreme karşı önlemlerimizi aldık ve almama devam ediyoruz. Hakkâri için öncelikli hedefimiz daha sağlam bir yapı stoku oluşturmaktır. Otluca köyünde olası bir deprem için lojistik bir depo yapacağız. Bütün yardımlar burada toplanacak. Yine burada bin kişilik konteynır kent kurulacak ve burada 5-6 bin kişi barınabilecek. Etüt ve proje çalışmaları devam ediyor. Bunun benzeri aynı Yüksekova ilçesinde yapılacak” dedi.

"İlimizde belirlediğimiz kamu kurum ve kuruluşlarına düşen 240 görev bulunmaktadır’’

Vali Çelik, “Bu kapsamda, ilimizde belirlediğimiz kamu kurum ve kuruluşlarına düşen 240 görev bulunmaktadır. Bu görevler, hem depremselliğin etkisini azaltmak hem de çığ ve toprak kayması gibi afetleri önlemek için belirlenmiştir. Bu görevlerin bir kısmı Devlet Su İşleri’ni, bir kısmı belediyeleri, bir kısmı ise karayollarını ilgilendirmektedir. Birkaç örnek vermek gerekirse, İRAP kapsamında Çukurca ilçemiz Akkaya köyünde yapılan kaya düşmesi ıslahı projesi hazırlandı. Diğer bir örnek ise, Hakkâri Merkez için en önemli konu başlıklarından biri Mir Kalesi’nde meydana gelen kaya düşmeleri sonucu yaşanan yaralanmalar ve altındaki yerleşim yerlerindeki risklerdir. Bu bölgeye yönelik kapsamlı bir ıslah ve düzenleme projesi yapıldı, yol haritamız belirlendi. Yakın zamanda yapacağımız çalışmalarla Mir Kalesi afet riskli bölge olmaktan çıkacak” diye konuştu.

Gürdere köyünde toprak kaymasını önlemek için bir proje hazırlandı ve bu projeye ait ödenek AFAD’dan sağlandığını ifade eden Vali Çelik, “Depremle ilgili vatandaşlarımızın gündeminde olan bir diğer konu ise deprem olursa uzakta kalırsak yardımın nasıl ulaşacağı ve geçici barınma sürecinin nasıl karşılanacağıdır. Bu konuyu da özel gündemimizde değerlendirdik. İçişleri Bakanlığımız ve AFAD’ın desteğiyle lojistik depo yapılması konusunu gündeme aldık. Şu anda zemin etütleri yapıldı, proje çalışmaları devam ediyor. Hakkâri merkezde bütün yardım malzemelerinin konulacağı Otluca’da bir lojistik depo yapılacak. Projesi biter bitmez ihalesi gerçekleştirilecek. Aynı bölgede bin konteynerden oluşan bir konteyner kent inşa edilecek, bu çalışmanın proje aşaması da devam ediyor. Benzer çalışmalar Yüksekova ilçemizde de yapılacak. Bir diğer önemli başlık ise ihtiyaç halinde geçici barınma için çadır stoklarıdır. Hakkâri Merkez’de 2 bine yakın, Yüksekova’da ise 3 bin 600’e yakın çadır kamu kurumlarımıza ait depolarda stoklandı. Ayrıca, arama kurtarma ekipleri kapsamında bin 800 kişiden oluşan 56 arama kurtarma timi oluşturuldu. Bu timlerin ihtiyaç duyduğu bütün ekipmanlar satın alınarak Hakkâri’ye getirildi. Ekiplerimizin sorumlu olacağı alanların planlaması yapıldı ve ilk müdahale edilmesi gereken alanlar belirlendi” diye konuştu.