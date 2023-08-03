Hakkari Üniversitesi, üniversite tercihi yapacak öğrencileri ve velileri bilgilendirmek amacıyla tanıtım stantları kurdu.

Hakkari Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2023 sonuçlarının açıklanmasının ardından ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri’ bünyesinde 31 Temmuz - 2 Ağustos 2023 tarihleri arasında Hakkari merkez, Çukurca, Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde kurulan stantlarda üniversite tercihi yapacak öğrencilere danışmanlık ve rehberlik hizmeti veriyor.

Danışmanlık ve rehberlik hizmetleri çerçevesinde "Hakkari Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günleri" programlarında Öğretim Görevlisi Hasan Alkan koordinatörlüğünde akademik ve idari personel görev alıyor.