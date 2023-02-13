Hatay’da Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi’nde bulunan Özdemir Apartmanı’nda enkaz altında kalan 13 yaşlarındaki Fatih Esmerli isimli çocuk, Hakkari UMKE ekibi tarafından 158 saat sonra sağ çıkartıldı. Hakkari Valiliği, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşarak, "158 saat sonra gelen inanılmaz kurtuluş" ifadelerini kullandı.

Şemdinlili kadınlar depremzedeler için karlı yolları aştı

Şemdinlili kadınlar depremzedeler için karlı yolları aştı

Hatay deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Hakkari Arama ve Kurtarma ekibi (UMKE), 13 yaşındaki Fatih Esmerli isimli çocuğu 158 saat sonra enkazdan sağ çıkarttı.

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