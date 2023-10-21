Hakkari’nin Sümbül Mahallesinde tahrip olan yol için çalışma başlatıldı.

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan 500 nüfuslu Sümbül Mahallesi yolunun tahrip olması üzerine Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik’in talimatları üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Yolun yokuşlu ve çöken kısımları iş makineleri yardımı ile düzetilerek altyapı çalışmalarına hız verildi.

Hakkari Sümbül Mahallesi Muhtarı Ferdi Aksaç, bir süre önce yapılan yolda sürekli zemin kaymasına bağlı olarak asfaltın tahrip olduğunu ifade ederek, "Mahallemizdeki yol sorununu Sayın Valimiz ve Belediye Başkanı Ali Çelik’e bildirdik. Sayın valimizin talimatları doğrultusunda mahallemizin 109 nolu sokağında zemin düzeltme çalışması başlatıldı. Tahrip olun asfalt zemini kaldırılarak yerine kilit taşı döşenecek. Yolun tamamlanması ile birlikte mahallemiz güzel bir görünüme kavuşacak. Ben bu manada çalışmalardan dolayı Sayın Valimiz Ali Çelik ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.