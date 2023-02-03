Kar yağışı ile birlikte bölgede çığ tehlikesinin de bulunduğunu belirten yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Onlarca köy ve mezra yolunun kapandığı Hakkari ve ilçelerinde karla mücadele ekipleri çalışmalarını olumsuz hava şartlarına rağmen sürdürüyor. Akşam saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak karayolu, Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

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