Hakkari’de görevli polisler, ihtiyaç sahibi 25 öğrenciye kışlık giyim yardımında bulundu.

Hakkari’de görevli polisler, ihtiyaç sahibi 25 öğrenciye kışlık giyim yardımında bulundu.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Salavat Mete Pınar öncülüğünde Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari merkez, köy ve mezralarında bulunan ihtiyaç sahibi aile ve öğrencileri sevindirmeye devam ediyor. Yaptığı çalışmalarla adında sıkça söz ettiren Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, hayırsever iş insanlarında aldığı desteklerle ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü, ismini vermek istemeyen hayırsever bir iş adamının gönderdiği kışlık mont, bot, üst ve alt giyim malzemelerini Hakkari il merkezinde 25 öğrenciye ulaştırdı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Ünsal ve beraberindeki polisler, kendi elleriyle öğrencileri giydirdi.

Soğuk kış günlerinde kendilerini ısıtan Hakkari polisine teşekkür eden öğrenciler, daha önce de kendilerine kırtasiye malzemesi yardımında bulunduğunu ifade ettiler.