Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri çeşitli okullarda kitap okuma etkinliğini sürdürüyor.

Hakkari polisi geleceğin teminatı olan gençleri kitap okumaya teşvik etmek ve gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Ahmed-i Hani İlk ve Ortaokulundaki çocuklarla bir araya gelerek kitap okuma, soru-cevap etkinlikleri yapıp hediyeler takdim etti.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari merkez başta olmak üzere ilçe ve beldelerinde öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Ünsal ve beraberindeki toplum polisi, il ve ilçelerdeki okullarda okuma etkinliklerini sürdürüyor. Maskot polis ile birlikte ziyaret ettikleri okullarda öğrencilerin sevgisini kazanan Hakkari polisi, okuma etkinliği düzenleyerek öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendiriyorlar.

Öğrenci velilileri ise Hakkari polisinin sosyal ve kültürel faaliyetlerde olduğu gibi eğitimde de çocukları yalnız bırakmadığını belirterek, normal polislik görevinin yaşında halkla kaynaşmayı da sağlayan Hakkari polisine teşekkür ettiler.