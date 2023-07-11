Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hayırsever vatandaşın katkılarıyla ihtiyaç sahibi çocukları mağazaya götürerek giydirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, hayırsever vatandaşın katkılarıyla polis-halk iletişimini güçlendirmek amacıyla 14 çocuğu evlerinden alarak, götürdükleri çeşitli mağazalarda kendi elleriyle giydirdiler.

Kurban Bayramı’nda da birçok aileyi sevindiren Hakkari polisi, çocukların sevinçlerine ortak oldu. Hakkari polisinin ev ziyaretleri, sosyal ve kültürel faaliyetleri ise halkın takdirini kazanmaya devam ediyor.