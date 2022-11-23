Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmeye devam ediyor.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmeye devam ediyor.

Yardım çalışması ile polis-halk kaynaşmasının en güzel örneklerinin yaşandığı Hakkari’de, emniyetin başlattığı sosyal faaliyetler vatandaşları memnun etti. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri; yaptıkları ev, esnaf ve okul ziyaretleriyle vatandaşları hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç, yankesicilik gibi her türlü asayiş olaylarına karşı bilgilendiriyor. Toplum hayatının her alanında görev yapan polisler, kendilerine iletilen sorunları sadece dinlemekle kalmayıp, üzerine titizlikle eğiliyorlar. Rapor haline getirdikleri sorunları ilgili makamlara anında ileten ekipler, sorunun çözümünde de görev alıyorlar.

Yöre halkının düğünlerine ve taziyelerine de katılan polisler, merkez ve köylerdeki öğrencilerle de bir araya gelerek kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuyor. Değişik okulları ziyaret etmeye devam eden Hakkari polisinin çalışması kentte takdirle karşılanıyor.

Gelen ihbar ve yaptıkları tespitler sonucunda ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine konuk olan Hakkari polisi, kendilerine gıda, giyim, ayakkabı ve çeşitli yardımlarda bulunmaya da devam ediyor.