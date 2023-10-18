Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Hakkari polisi, İl Emniyet Müdürü İdris Çelik’in talimatları doğrultusunda vatandaşları her konuda uyarmaya devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri; ilçe, köy ve beldelerle kentin işlek caddelerinde telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürüyor. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dolandırıcılık konusunda bilgilendirme çalışmalarına devam edildiği bildirildi. Açıklamada, "Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince vatandaşlarımıza ‘Telefonda Dolandırıcılık’ konulu 130 adet broşür dağıtılıp dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması yönünde bilgilendirmeler yapılarak; kurum, kuruluşlar, ATM’ler, alışveriş merkezleri, otobüs durakları ve vatandaşlarımızın görüp ulaşabileceği noktalara ‘Telefonda Dolandırıcılık’ konulu broşürler yapıştırılmıştır" denildi.