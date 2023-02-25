Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Durankaya beldesinde çocuklara muhteşem bir gün yaşattı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Durankaya beldesinde çocuklara muhteşem bir gün yaşattı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekiplerinin sosyal ve kültürel faaliyetlerine ara vermeden sürdürüyor. Eğitime büyük bir desteği olan Hakkari polisi ihtiyaç sahibi aileleri de yalnız bırakmıyor. Hakkari ve ilçelerinde onlarca aileyi sevindiren Hakkari polisi, ’Kanka Poli’s etkinliğiyle de çocukları sevindirmeye devam ediyor. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Ünsal ve beraberindeki Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri Hakkari’nin Durankaya köyü Cumhuriyet İlkokulundaki çocukları sevindirdiler. Çocuklar ’Kanka Polis’ ile güzel ve keyifli vakit geçirdiler. Burada meslek tanıtımını yapıp, kitap etkinliği düzenleyerek çocuklara çeşitli hediyeler verdiler. Yapılan etkinliğin ardından çocuklarla birlikte karda polis ablalarının kucağında kayan çocuklar doyasıya eğlendi. İlk defa bu kadar eğlendiklerini ifade eden Durankayalı çocuklar, bu güzel etkinlikten dolayı Hakkari polisine teşekkür ettiler.