Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 97 okulun çevresinde 194 okul koordinasyon görevlisi ile okul giriş-çıkış yoğunluk saatlerinde bir taraftan bilgilendirme diğer tarafta şahıs ve araçlar üzerinde uygulama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, il merkezimizi ve ilçelerde polis sorumluluk bölgesinde bulunan toplam 97 okul ve çevresinde 194 okul koordinasyon görevlisi ile okul giriş-çıkış yoğunluk saatlerinde, öğrencilere yönelik okullar çevresinde trafik güvenliği tedbirleri aldı. Trafik kural ihlali yapan sürücülerin tespit çalışmaları ve yaya geçitlerinin etkin kullanımına yönelik bilgilendirmeler ve okul ile ilgisi bulunmayan şahıs ve araçlara yönelik uygulamalar yapıldı.