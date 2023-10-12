Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri Mobil Trafik Eğitim tırında 784 öğrenciye teorik ve uygulamalı eğitim verdi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; Hakkari merkezde 10 - 11 Ekim 2023 tarihlerinde Mobil Trafik Eğitim Tırı ile çocuklara yönelik trafik eğitimleri düzenlemek ve trafik kültürünü geliştirmek amacıyla çeşitli okullarda toplamda 784 öğrenciye ulaşılarak teorik ve uygulamalı eğitim faaliyetleri düzenlenmiş ve hediyeler verilmiştir" denildi.