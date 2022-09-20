Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, öğretmenevinde 10 milyon TL’ye mal edilen restoran ve kafe açılışını yaparak, “Hakkari her alanda müthiş gelişiyor, dönüşüyor” dedi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, öğretmenevinde 10 milyon TL’ye mal edilen restoran ve kafe açılışını yaparak, “Hakkari her alanda müthiş gelişiyor, dönüşüyor” dedi.

Cumhuriyet Caddesi üzerine 5 yıldızlı otel konforundaki modern binası 7 katlı ve 12’si suit odadan oluşan 152 yataklı, konferans salonu, çok amaçlı salon ve hamamı bulunan Hakkari Öğretmenevinde 10 milyon TL’lik restoran ve kafe açıldı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve il protokolünün katılımıyla genç girişimci iş adamları Yılmaz Azizoğlu ve Hüseyin Korkmaz tarafından öğretmenevi teras katında yaptırılan ve hiçbir masraftan kaçınılmayan restoran kafenin açılışı yapıldı. Hakkari’nin her alanda geliştiğini ifade eden Vali Akbıyık, “Cumhurbaşkanımız Hakkari’ye pozitif ayrımcılık yaptığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Her alandaki hizmetlerde sayın bakanlarımızın destekleri büyüktür onlara da teşekkür ediyoruz. Hakkari tarihin en yüksek hizmetlerini alıyor. Öğretmenevi’nde tam donanımlı işyeri açan genç iş insanlarımızı da kutluyorum” dedi.

Hakkari hizmetin en iyisine layık olduğunu ifade eden genç girişimci iş adamları Yılmaz Azizoğlu ve Hüseyin Korkmaz, ”Açılışa iştirak eden Valimiz başta olmak üzere protokol üyeleri, kanaat önderi, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve herkese teşekkür ediyoruz. Hiçbir masraftan kaçınmadık. Batı standartların üstünde bir işyeri hizmete açtık. İşyerimizde yaklaşık 45 kişi istihdam ediliyor” dedi