Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş, "Gençliğe Değer Projesi" kapsamında Hakkari Fen Lisesi öğrencileriyle buluştu.

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü ve Din Hizmetleri Uzmanı Neşet Yeşil tarafından organize edilen buluşma, okul idareci ve öğretmenleriyle eğitim öğretimle alakalı yapılan görüş alışverişiyle başladı. Daha sonra okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen İl Müftüsü Okuş; "Derslerinizde başarılı olmak için ellerinizden gelen gayreti göstermekle birlikte, milli ve manevi değerlerimize bağlı kalarak, gelecekte ülkemizin refahı için fikir ve proje üreten kişiler olarak yetişeceğinize canı gönülden inanıyorum" dedi.

Fenni ilimlerin yanında İslami ilimlerin de öğrenilmesinin elzem olduğuna vurgu yapan İl Müftüsü Okuş; gençlerden cami ve cemaat bilincine sahip olmalarını, ibadetlerini aksatmamalarını, Peygamberimiz Hazreti Muhammed (sav) ve ashabının yaşantılarını okuyup, örnek almalarını, ihlaslı, ahlaklı ve güvenilir olmalarını istedi.

Öğrencilerin soru ve görüşleri alındıktan sonra verilen ikramla buluşma sona erdi.