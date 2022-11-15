HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Müftülüğü, liseli gençler için Diyarbakır gezisi düzenledi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Müftülüğü, liseli gençler için Diyarbakır gezisi düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının ‘Gençliğe Değer Projesi’ çerçevesinde düzenlenen gezi programı, İl Gençlik Koordinatörü Medeni Kazak tarafından organize edildi. Din görevlileri İbrahim Duran, Abuzeyit Erik ve Hasan Erik nezaretinde gerçekleştirilen geziye 10 ve 11. sınıflarda okuyan 30 öğrenci katıldı.

Merkez Ulu Camisi avlusunda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, "Okulların ara tatile girmesini fırsat bilerek maneviyat kokan, Peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır ilini ve tarihi mekanlarını görmenizi istedik. Gezi programı için araç tahsisinde bulunan Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyoruz. Okulların birinci ara tatile girmesini fırsat bilerek sizler için bu gezi programını düzenledik. Elinize geçen bu fırsatı iyi değerlendirin. Zira her şeyin telafisi mümkün, ancak fırsatın telafisi mümkün değildir. Bir daha böyle bir imkanı elde edemeyebilirsiniz. Ziyaret edeceğiniz maneviyat kokan mekanların tarihi geçmişlerini inceleyerek ibret almaya çalışın. Allah’ın dinini tanıtmak, yaymak ve dünyaya hakim kılmak için hayatlarını bahşedip o bölgede medfun bulunan şahsiyetlerin yaşantıları hakkında bilgi edinin. İslam dinini bilen, okuyan ve yaşayan kimseler olmaya gayret gösterin. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v)’i ve ashabını örnek alın. İnsanlara karşı samimi olun. Doğrularla olun, yanlışlardan uzak durun. Bu vesileyle gezinin hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan dilerim. Gerek ilimizde ve gerekse Diyarbakır ilinde programın düzenlenmesine maddi ve manevi katkıda bulunan kişi ve kurumlara teşekkür ederim” dedi.

Daha sonra uğurlanan ve iki gün boyunca Diyarbakır merkez ve ilçeleri ile tarihi mekanlarını ziyaret eden İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Medeni Kazak ve geziye katılan gençler, programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.