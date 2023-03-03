Asrın felaketi olarak değerlendirilen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremde zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için Hakkari Müftülüğü tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Asrın felaketi olarak değerlendirilen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremde zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için Hakkari Müftülüğü tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Ulu Camii yanında din görevlilerinin nöbet usulü çalıştıkları yardım standını ziyaret eden İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, “Depremin ilk gününden bugüne hayırsever Hakkari halkı ve görevlilerimiz her türlü fedakarlıkta bulundular. Deprem bölgesi için resmi kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları eliyle yürütülen ayni ve nakdi yardım kampanyalarına gereken desteği vermekten kaçınmadılar. Bu vesileyle Hakkari halkına müteşekkirim. Ancak bilindiği gibi 11 ilimizde 13 milyon üzeri insanımızı etkileyen deprem derin yaraların açılmasına sebep oldu. Bu yaraların sarılması ile deprem mağdurlarının tedavi, barınma, yiyecek ve temizlik gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması gayesi ile çeşitli kurum ve kuruluşlarca yardım kampanyaları düzenlenmeye devam ediliyor. Biz de müftülük olarak koli usulü temel gıda yardım kampanyası düzenlemeyi uygun bulduk. Önceki kampanyalarda olduğu gibi bu kampanyamıza da halkımızın gösterdiği teveccüh takdire şayandır. Her zaman olduğu gibi bu kampanyada da halkımızı yanımızda görmek istiyoruz. Yapılacak yardımlar bizzat görevlilerimiz eliyle ihtiyacın en yüksek olduğu bölgelerdeki vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. Hayırsever halkımızın bundan emin olmasını istiyorum” dedi.