Hakkari İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışmasına katılan liseli öğrencileri piknikte ağırladı.

İki grup halinde düzenlenen piknik programına, Hakkari merkez ilçesine bağlı farklı liselerde öğrenim gören yaklaşık üç yüz öğrenci ile sorumlu öğretmenleri katıldı. Piknik programında öğrencilerle bir araya gelen İl Müftüsü Hüseyin Okuş, "Manevi değerlere bağlı, vatanını ve milletini seven ahlaklı bir gençliğin yetişmesi, disiplinli ve planlı çalışmayla sağlanabilir. Sizler bizim evlatlarımızsınız. Güzel ve donanımlı yetişmeniz bizim için önemlidir. Onun için bütün din görevlisi arkadaşlarımız bir gayret içerisindedirler. Peygamberimizi tanımayan bir Müslüman eksiktir. Yoğun ders programı yanında yarışma için sizlere verdiğimiz kitaplarda Peygamber Efendimizin yaşamını okudunuz. Yoruldunuz. Bu vesileyle yarışmaya katılan öğrencilerimizin tamamıyla piknik yapmayı uygun bulduk. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda düzenlenecek bu tip yarışma ve etkinliklere katılmanızı diliyorum. Ayrıca pikniğin düzenlenmesinde emeği geçen din görevlisi arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Öğrenciler gün boyunca oynadıkları oyunlarla güzel ve mutlu bir gün geçirdiler. Bu vesileyle İl Müftüsü Okuş şahsında pikniğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.

Verilen ikramın ardından İl Müftüsü Okuş’un yaptığı dua ile program sona erdi.