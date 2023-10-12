Modern ve konforlu ulaşım için yoğun mesai harcayan Hakkari Belediyesi, kentin yollarını sıcak asfaltla kaplamaya devam ediyor.

Kentte hizmet atağını sürdüren Hakkari Belediyesi, başlattığı sıcak asfalt seferberliğine devam ediyor. Hummalı bir çalışma yürüten ekipler, üst yapı çalışmaları çerçevesinde alt yapısı biten caddeleri bir bir sıcak asfaltla buluşturuyor. Sıcak asfalt çalışmalarında şimdi ise sıra Biçer Mahallesi Sait Mehmet Ceyhan Caddesi’ne geldi. Gece gündüz çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler, bu caddede de asfalt çalışmalarına start verdi.

Asfalt çalışmalarının, plan ve program çerçevesinde devam edeceği belirtildi. Kısa süre kentin birçok yolunu tamamlayarak asfalta kavuşturan belediye ekipleri, yolların yeni görünüşü ile vatandaşlardan tam not aldı.

Hakkari’de ulaşımın daha rahat yapılabilmesi için çalışmalarının devam ettiğini Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Vali ve Belediye Başkanı Ali Çelik’in talimatları doğrultusunda kentin dört bir yanında asfaltlama, kilitli parke ve stabilize yol çalışmalarının sürdürdüğünü söyledi. Zibek, "Alt yapısı tamamlanan yollarda sıcak asfalt çalışması başlattık. Çalışmaların tamamlanmasıyla güzel bir görünüme kavuşacak olan yollar vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Biçer Mahallesi Muhtarı Kemal Erol, başlatılan hizmet seferberliğinden dolayı Hakkari Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Erol, "Mahallemizde Sait Mehmet Atalay Caddesi ve 708-704 nolu caddelerimiz asfalta kavuşturuldu. Biçer ile Dağgöl mahallesi arasındaki bağlantı yolu ise ilk defa asfalta kavuşturuluyor" dedi.