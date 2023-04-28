Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Hakkari’de yapımı devam eden yeni mezbaha inşaatında incelemelerde bulundu.

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan mezbaha; bir günde 120 küçükbaş ve 20 büyükbaş hayvanın aynı anda kesilecek şekilde yapılıyor. Tam otomatik mekanizmaya sahip olup Türkiye ve Avrupa kriterlerine göre dizayn edilen mezbahane binası yükseliyor. Yaklaşık15 milyon TL harcanacak olan mezbahanenin yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Akbıyık, çalışmalar hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek’ten bilgi aldı.

Vali İdris Akbıyık, Hakkari’nin her gün gelişip dönüştüğünü belirterek, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verilen maddi ve manevi destekle, bakanlarımızın koordinesi ve destekleriyle Hakkari tarihinin en güzel günlerini yaşıyor. Altyapıdan üstyapıya, turizm, sağlık, eğitim ve sanayide ve her alanda büyük yatırımlar alıyor. Artık Hakkari geçmişin acılarını unutuyor. Şiddet ve kötü günleri unutuyor" dedi.