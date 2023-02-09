Yapılan arama kurtarma çalışmalarında Mücahit Tunç, babası Kasım Tunç ve annesi Halime Tunç’un cansız bedenleri çıkartıldı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki evinde depreme yakalanan Milli Eğitim Şube Müdürü Mücahit Tunç, ilk olarak çocuklarını dışarıya çıkardı. İçeride kalan anne ve babasını kurtarmak için tekrar binaya giriş yapan Tunç, bu sırada meydana gelen artçı depremde binanın yıkılmasıyla enkazda kaldı.

Hakkari’de 109 köy ve 235 mezra yolu kapandı

Hakkari’de 109 köy ve 235 mezra yolu kapandı

Kahramanmaraş merkezli depremde Malatya’da enkaz altında kalan Hakkari Milli Eğitim Şube Müdürü Mücahit Tunç ile annesi ve babasının cansız bedenine ulaşıldı.

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