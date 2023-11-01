Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen iki ayrı operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “24 Ekim 2023 günü gerçekleştirilen operasyonda; 1 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 8 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 10 adet RPG-7 roket sevk fişeği, 5 adet elektrikli fünye, 5 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 bin 578 adet çeşitli çap ve ebatta mühimmat ele geçirilmiştir. Hakkâri İl Jandarma Komutanlığınca 26 Ekim 2023 günü gerçekleştirilen operasyonda ise 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 286 adet bixi makineli tüfek fişeği ile 114 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirilmiştir" denildi.