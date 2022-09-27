Tahrip olan yolların asfalta kavuştuğu mahallede vatandaşlarda ekiplere destek verdi. Çalışmaların Medrese Mahallesi Bayındırlık Kavşağına kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın talimatları doğrultusunda kente başlatılan asfalt çalışmaları kendin birçok noktasında devam ediyor. Belediye ekipleri Sümbül Mahallesi kantar civarında asfalt çalışması başlattı.

Hakkari Belediyesinin kentte başlattığı asfalt çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

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