Hakkari’de etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle tarihi Golazüryan Göleti’nin yüzeyi tamamen dondu.

Hakkari’de etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle tarihi Golazüryan Göleti’nin yüzeyi tamamen dondu.

Merzan Mahallesinde bulunan ve Sümbül Dağı manzarası ile kentin en güzel noktalarından biri olan Golazüryan Göleti, havaların soğuması ile birlikte dondu. Gölet üzerinin buzla kaplanması doyumsuz manzaraya neden olurken, vatandaşlar da göletin bahar aylarında başka, kış aylarında ise başka bir güzellik oluşturduğunu söylediler. Vatandaşlar, Golazüryan Göleti’ni görmek için yaz ve kış mevsiminde birçok kişinin hatıra fotoğraf çektirdiğini ifade ettiler.