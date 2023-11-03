Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Turan Şimşek, kulüp ve Hakkari gençliği adına yaptığı katkılar ve gösterdiği yakın ilgiden dolayı Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik’e plaket takdim etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübünün 1. Lig Erkekler Voleybol Liginde mücadele eden Erkek Voleybol Takımı ve Bölgesel Ligde mücadele eden Kadın Voleybol Takımı ile Hakkari Evinde bir araya geldi. Voleybol takımlarının ligdeki durumları üzerine değerlendirmelerde bulunan Vali Çelik, spordaki en büyük güçlerden birisinin mental ve fiziksel güç birliği olduğu ifade ederek, “Sporun mental ve fiziksel iki yönünü de geliştirmek gerekiyor. Başarılı olmak istiyorsanız bunu yapmanız lazım. Bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. Zincirin diğer halkalarını ne kadar güçlendirsek bile ortadaki halka paslanmış bir demirden yapılmışsa hiçbir işe yaramıyor. Bir tane halkasında zayıflık varsa o zincir kopuveriyor. Takım oyunlarında da takım olarak hareket edebilmek bu işin temeli” dedi.

Program sonunda Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Turan Şimşek; kulüp ve Hakkari gençliği adına yaptığı katkılar ve gösterdiği yakın ilgiden dolayı Vali Çelik’e plaket verdi.