Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Cumhuriyet ile yaşıt 99 yaşında Hakkarili Hacı Mirza Koç’u evinde ziyaret etti.

Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Cumhuriyet ile yaşıt 99 yaşında Hakkarili Hacı Mirza Koç’u evinde ziyaret etti.

Görevinin yanı sıra arasında ayrılık yapmadan herkesin sevgisini kazanan Salavat Mete Pınar, yaşlıları da ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. Müdür Pınar; spor, sosyal ve kültürel faaliyetler esnasında çocukları gördüğü her yerde onlarla yakından ilgilenerek sohbet ederek kitap ve çeşitli hediyeler veriyor. Fırsat buldukça ev ziyaretlerinde de bulunan Müdür Pınar, Keklikpınar Mahallesinde bulunan 99 yaşındaki Hacı Mirza Koç’u evinde ziyaret etti. Yaşlı vatandaşlar bir süre sohbet eden Müdür Pınar, sorun ve sıkıntılarını ise yerinde dinledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 99 yaşındaki Hacı Mirza Koç, emniyet müdürü Pınar ile sohbet etmenin mutluluğunu yaşadı. Müdür Pınar’a Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Ünsal’da eşlik etti.