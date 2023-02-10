Hakkari’den deprem bölgesi Hatay’a giden UMKE ekibi, 90 saat sonra enkazdan baba ve 5 yaşındaki kızını sağ kurtardı.

Hakkari’den deprem bölgesi Hatay’a giden UMKE ekibi, 90 saat sonra enkazdan baba ve 5 yaşındaki kızını sağ kurtardı.

Hatay’ın Odabaşı Mahallesi Gürsel Sokak’taki Prestij Asi Apartmanı’nda enkaz altında kalan Tolga Doğan ve 5 yaşındaki kızı, Hakkari UMKE ve diğer ekiplerin hummalı çalışmasıyla 90 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Hakkari Valiliği ise bu haberi sosyal medya hesabında "90 saat sonra gelen mucize" başlığı ile paylaşarak, kurtarma görüntülerine yer verdi.