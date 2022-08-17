Devlet Hastanesi yolu, Diş Sağlığı Merkezi önü ve taksi durakları tazyikli suyla yıkandı.

Sıcakların her geçen gün arttığı Hakkari’de, araçların geride bıraktığı tozdan vatandaşların rahatsız olmaması için belediye ekipleri harekete geçti. İtfaiye ekipleri, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde kentin birçok noktasını tazyikli suyla yıkadı.

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından caddeler tazyikli suyla yıkandı.

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